Leonid Varfi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonid Varfi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leonid Varfi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leonid Varfi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leonid Varfi 20 Mayıs 1997 tarihinde Tepelenë şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leonid Varfi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Leonid Varfi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Besëlidhja futbol takımında oynamaktadır. Besëlidhja takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Leonid Varfi'nin Besëlidhja ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Leonid Varfi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leonid Varfi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leonid Varfi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leonid Varfi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında FC Liria

1 Temmuz 2017 yılında SV Sparta

1 Temmuz 2018 yılında KS Kastrioti

1 Ocak 2019 yılında KS Burreli

11 Eylül 2019 yılında KF Egnatia

30 Eylül 2020 yılında KF Luzi United

15 Ocak 2021 yılında FK Partizani B

4 Eylül 2021 yılında KF Turbina

1 Ağustos 2022 yılında KF Luzi United

11 Ocak 2023 yılında Besëlidhja

Leonid Varfi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leonid Varfi şuan Besëlidhja takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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