Leonit Abazi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonit Abazi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leonit Abazi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leonit Abazi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leonit Abazi 5 Temmuz 1993 tarihinde Gjilan şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Arnavutluk,Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leonit Abazi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ISCOUT yapmaktadır. Leonit Abazi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ballkani futbol takımında oynamaktadır. FC Ballkani takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Leonit Abazi'nin FC Ballkani ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Leonit Abazi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leonit Abazi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leonit Abazi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leonit Abazi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında KF Skënderbeu

5 Ağustos 2019 yılında FC Prishtina

1 Temmuz 2022 yılında FC Ballkani

Leonit Abazi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leonit Abazi şuan FC Ballkani takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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