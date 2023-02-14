Leonit Sahitaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leonit Sahitaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leonit Sahitaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leonit Sahitaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leonit Sahitaj 11 Ocak 2002 tarihinde Uznach şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leonit Sahitaj Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LITCHI AG yapmaktadır. Leonit Sahitaj, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Schaffhausen futbol takımında oynamaktadır. FC Schaffhausen takımına 15 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Leonit Sahitaj'nin FC Schaffhausen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Leonit Sahitaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Leonit Sahitaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leonit Sahitaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leonit Sahitaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında GC Zürich U18

1 Temmuz 2020 yılında GC Zürich U21

15 Temmuz 2021 yılında FC Schaffhausen

Leonit Sahitaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leonit Sahitaj şuan FC Schaffhausen takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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