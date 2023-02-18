Leontije Vasic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leontije Vasic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leontije Vasic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leontije Vasic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leontije Vasic 31 Ocak 2004 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leontije Vasic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Leontije Vasic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK IMT Belgrad U19 futbol takımında oynamaktadır. FK IMT Belgrad U19 takımına 23 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Leontije Vasic'nin FK IMT Belgrad U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Leontije Vasic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leontije Vasic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leontije Vasic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leontije Vasic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Partizan U15

1 Temmuz 2019 yılında Partizan U16

1 Temmuz 2020 yılında Partizan U17

25 Temmuz 2020 yılında Teleoptik U17

30 Haziran 2021 yılında Partizan U17

1 Temmuz 2021 yılında Partizan U19

19 Ağu 2021 yılında IMT Belgrad U19

30 Haziran 2022 yılında Partizan U19

23 Ağu 2022 yılında IMT Belgrad U19

Leontije Vasic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leontije Vasic şuan FK IMT Belgrad U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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