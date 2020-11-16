Leopardan sinsi saldırı! Azrail gibi başında beklediği köpeğin canını aldı

Hindistan'da bir leopar, bir dairenin önünde yatmakta olan köpeği fark edince yanına gidip uyanmasını bekledi. Bir süre sonra köpeğin uyandığını gören leopar saldırıya geçerek köpeğin boğazına yapıştı. Neye uğradığına şaşıran köpek can havliyle leopardan kaçmaya çalıştığı o anlar ise kameralara anbean böyle kaydedildi.