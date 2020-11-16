  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. Leopardan sinsi saldırı! Azrail gibi başında beklediği köpeğin canını aldı

Leopardan sinsi saldırı! Azrail gibi başında beklediği köpeğin canını aldı

Hindistan'da bir leopar, bir dairenin önünde yatmakta olan köpeği fark edince yanına gidip uyanmasını bekledi. Bir süre sonra köpeğin uyandığını gören leopar saldırıya geçerek köpeğin boğazına yapıştı. Neye uğradığına şaşıran köpek can havliyle leopardan kaçmaya çalıştığı o anlar ise kameralara anbean böyle kaydedildi.

Silahla oynamanın cezasını ağır ödedi!Silahla oynamanın cezasını ağır ödedi!

Pendik'te korkunç intihar! Otel odasında iple asılı bulunduPendik'te korkunç intihar! Otel odasında iple asılı bulundu

Mustafa Sandal'ın pasta getiren şov kızına ilgisi olay yarattı!Mustafa Sandal'ın pasta getiren şov kızına ilgisi olay yarattı!

''Haydar'ı'' gören hırsız arkasına bakmadan topukladı!''Haydar'ı'' gören hırsız arkasına bakmadan topukladı!

 

16 Kasım 2020 Pazartesi 11:40
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Leopardan sinsi saldırı! Azrail gibi başında beklediği köpeğin canını aldı
Leopardan sinsi saldırı! Azrail gibi başında beklediği köpeğin canını aldı
Silahla oynamanın cezasını ağır ödedi!
Silahla oynamanın cezasını ağır ödedi!
''Haydar'ı'' gören hırsız arkasına bakmadan topukladı!
''Haydar'ı'' gören hırsız arkasına bakmadan topukladı!
Yemek getiren kuryeden akıl almaz görüntüler! Siparişini bıraktığı apartmana işedi
Yemek getiren kuryeden akıl almaz görüntüler! Siparişini bıraktığı apartmana işedi
16 Kasım hava durumu | Karla karışık yağmur geliyor!
16 Kasım hava durumu | Karla karışık yağmur geliyor!
Mühürlenen gece kulübünde "Miss Uganda" güzellik yarışması hayrete düşürdü!
Mühürlenen gece kulübünde "Miss Uganda" güzellik yarışması hayrete düşürdü!
Genç kadın saniyelerle ölümü atlattı!
Genç kadın saniyelerle ölümü atlattı!
İzmir'de baltalı cinayet! Karısının kafasına balta ile vurdu
İzmir'de baltalı cinayet! Karısının kafasına balta ile vurdu
Bir annenin denizde kaybolan bebeğini arama anı yürekleri dağladı!
Bir annenin denizde kaybolan bebeğini arama anı yürekleri dağladı!
Pitbull yine bir canlıya acımadı! Cesedi parçalamak için defalarca uğraştı
Pitbull yine bir canlıya acımadı! Cesedi parçalamak için defalarca uğraştı