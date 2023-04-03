Leopold Leimeister kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leopold Leimeister Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Leopold Leimeister kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Leopold Leimeister ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.