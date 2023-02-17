Leopold Querfeld kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leopold Querfeld Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leopold Querfeld adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leopold Querfeld Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leopold Querfeld 20 Aralık 2003 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leopold Querfeld Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROGON yapmaktadır. Leopold Querfeld, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Rapid Wien futbol takımında oynamaktadır. SK Rapid Wien takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Leopold Querfeld'nin SK Rapid Wien ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Leopold Querfeld Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leopold Querfeld isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leopold Querfeld Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leopold Querfeld futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2012 yılında Rapid Altyapı

1 Temmuz 2017 yılında AKA Rapid U15

1 Temmuz 2018 yılında AKA Rapid U16

1 Temmuz 2019 yılında AKA Rapid U18

1 Ocak 2021 yılında Rapid Wien II

1 Ocak 2022 yılında Rapid Wien

Leopold Querfeld Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leopold Querfeld şuan SK Rapid Wien takımında oynamakta ve 43 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Leopold Querfeld Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Union Mauer (2010-)

Avusturya U19 takımında 14 numaralı formasıyla 1 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

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