Leotm kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leotm Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Leotm kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Leotm ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Leotm kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leotm Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Leotm

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leotm adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leotm Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leotm 30 Ocak 1988 tarihinde Belo Horizonte şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Leonardo Renan Simões de Lacerda şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leotm Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Leotm, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Associação Chapecoense de Futebol futbol takımında oynamaktadır. Associação Chapecoense de Futebol takımına 16 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Leotm'nin Associação Chapecoense de Futebol ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Leotm Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/leozagueiro/

http://www.facebook.com/LeoZagueiro/

Leotmboyu ve yaşı kaç

Leotm Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Leotm isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Leotm Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leotm futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Grêmio

1 Ocak 2010 yılında Palmeiras

2 Ağu 2010 yılında Cruzeiro

20 Mayıs 2021 yılında Kulüpsüz

16 Şubat 2022 yılında Chapecoense

Leotm kimdir

Leotm Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leotm şuan Associação Chapecoense de Futebol takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Leotm nereli

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