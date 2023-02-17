Leotm kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leotm Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leotm adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leotm Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leotm 6 Eylül 2000 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Leonardo de Jesus Sousa Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leotm Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Leotm, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fluminense EC (PI) futbol takımında oynamaktadır. Fluminense EC (PI) takımına - tarihinde katılmıştır. Leotm'nin Fluminense EC (PI) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Leotm Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leotm isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Leotm Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leotm futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Parnahyba-PI

1 Nisan 2022 yılında Fluminense-PI

25 Ağu 2022 yılında Piauí-PI

11 Kasım 2022 yılında Fluminense-PI

Leotm Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leotm şuan Fluminense EC (PI) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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