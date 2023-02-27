Leotrim Bekteshi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leotrim Bekteshi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leotrim Bekteshi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leotrim Bekteshi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leotrim Bekteshi 21 Nisan 1992 tarihinde Berlin şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kosova,Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leotrim Bekteshi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TSA yapmaktadır. Leotrim Bekteshi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ballkani futbol takımında oynamaktadır. FC Ballkani takımına 25 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Leotrim Bekteshi'nin FC Ballkani ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Leotrim Bekteshi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leotrim Bekteshi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leotrim Bekteshi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leotrim Bekteshi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında FC Besa

12 Şubat 2016 yılında Iskra Borcice

2 Ağustos 2016 yılında SC Gjilani

1 Temmuz 2018 yılında FC Prishtina

16 Şubat 2022 yılında Mjøndalen

25 Ağustos 2022 yılında FC Ballkani

Leotrim Bekteshi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leotrim Bekteshi şuan FC Ballkani takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Leotrim Bekteshi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kosova takımında 14 numaralı formasıyla 12 Ocak 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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