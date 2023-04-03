Leotrim Dushica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leotrim Dushica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leotrim Dushica adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leotrim Dushica Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leotrim Dushica 21 Ağustos 2000 tarihinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leotrim Dushica Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BDreamz yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Thun U21 futbol takımında oynamaktadır. FC Thun U21 takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Leotrim Dushica'nin FC Thun U21 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Leotrim Dushica Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leotrim Dushica isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leotrim Dushica Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leotrim Dushica futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında FC Lerchenfeld

1 Temmuz 2019 yılında FC Thun U21

Leotrim Dushica Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leotrim Dushica şuan FC Thun U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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