Leotrim Kryeziu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leotrim Kryeziu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leotrim Kryeziu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leotrim Kryeziu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leotrim Kryeziu 25 Ocak 1999 tarihinde Rogaçicë şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Kosova uyrukludur.Gerçek adı da Leotrim Kryeziu şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leotrim Kryeziu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Leotrim Kryeziu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Prishtina futbol takımında oynamaktadır. FC Prishtina takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Leotrim Kryeziu'nin FC Prishtina ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Leotrim Kryeziu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leotrim Kryeziu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Leotrim Kryeziu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leotrim Kryeziu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında FC Drita

23 Ağustos 2018 yılında FC Lugano

21 Ağustos 2019 yılında FC Chiasso

1 Ağustos 2020 yılında FC Lugano

28 Ağustos 2020 yılında FC Prishtina

30 Haziran 2021 yılında FC Lugano

1 Temmuz 2021 yılında FC Prishtina

Leotrim Kryeziu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leotrim Kryeziu şuan FC Prishtina takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Drita Gjilan (–2016)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.