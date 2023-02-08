Lepo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lepo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lepo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lepo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lepo 16 Ocak 1997 tarihinde Campos dos Goytacazes şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı William Bernardo Willemen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lepo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lepo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grêmio Novorizontino (SP) futbol takımında oynamaktadır. Grêmio Novorizontino (SP) takımına 8 Haziran 2021 tarihinde katılmıştır. Lepo'nin Grêmio Novorizontino (SP) ile sözleşmesi 30 Nisan 2023 tarihinde bitmektedir.

Lepo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lepo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lepo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lepo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Mayıs 2018 yılında EC Bahia

16 Temmuz 2020 yılında Novorizontino

31 Mayıs 2021 yılında EC Bahia B

8 Haziran 2021 yılında Novorizontino

Lepo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lepo şuan Grêmio Novorizontino (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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