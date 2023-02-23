Leroy Jacques Mickels kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leroy Jacques Mickels Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leroy Jacques Mickels adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leroy Jacques Mickels Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leroy Jacques Mickels 25 Haziran 1995 tarihinde Siegburg şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Almanya,Kongo DC uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leroy Jacques Mickels Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini turfu zone yapmaktadır. Leroy Jacques Mickels, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Varna futbol takımında oynamaktadır. Spartak Varna takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Leroy Jacques Mickels'nin Spartak Varna ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Leroy Jacques Mickels Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/leroymickels/

Leroy Jacques Mickels Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leroy Jacques Mickels isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Leroy Jacques Mickels Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leroy Jacques Mickels futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında M'gladbach U17

1 Temmuz 2012 yılında M'gladbach U19

1 Temmuz 2014 yılında M'gladbach II

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

29 Ocak 2016 yılında St. Pauli II

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

25 Ocak 2017 yılında Alem. Aachen

18 Nisan 2017 yılında Kulüpsüz

1 Ekim 2017 yılında 1.FC Monheim

1 Temmuz 2018 yılında Velbert 02

1 Temmuz 2019 yılında MSV Duisburg

14 Haziran 2021 yılında Türkgücü Münch.

1 Temmuz 2022 yılında RW Oberhausen

16 Ocak 2023 yılında Spartak Varna

Leroy Jacques Mickels Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leroy Jacques Mickels şuan Spartak Varna takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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