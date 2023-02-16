Leroy Kwadwo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leroy Kwadwo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leroy Kwadwo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leroy Kwadwo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leroy Kwadwo 15 Ağu 1996 tarihinde Herten şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Almanya,Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leroy Kwadwo Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini R O Y Sports yapmaktadır. Leroy Kwadwo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MSV Duisburg futbol takımında oynamaktadır. MSV Duisburg takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Leroy Kwadwo'nin MSV Duisburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Leroy Kwadwo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leroy Kwadwo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leroy Kwadwo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leroy Kwadwo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Sprockhövel U19

1 Ocak 2015 yılında Sprockhövel

1 Temmuz 2016 yılında RW Essen

9 Ocak 2017 yılında Schalke 04 II

4 Temmuz 2017 yılında Düsseldorf II

1 Temmuz 2019 yılında Würzb. Kickers

18 Ocak 2021 yılında Dresden

1 Temmuz 2021 yılında MSV Duisburg

Leroy Kwadwo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leroy Kwadwo şuan MSV Duisburg takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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