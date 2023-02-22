Leroy Millar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leroy Millar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leroy Millar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leroy Millar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leroy Millar 1 Eylül 1995 tarihinde Ballymena şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leroy Millar Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Leroy Millar, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Larne FC futbol takımında oynamaktadır. Larne FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Leroy Millar'nin Larne FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Leroy Millar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leroy Millar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leroy Millar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leroy Millar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Ağustos 2011 yılında Ballymena

1 Temmuz 2022 yılında Larne FC

Leroy Millar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leroy Millar şuan Larne FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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