Lerzan Mutlu daha fazla dayanamadı! Demet Akalın'a olan bütün öfkesini kustu! “Sana kaldı herkesi uyarmak!"Galatasaray'ın yeni iletişim müdürü Emrah Kayalıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Emrah Kayalıoğlu hangi görevlerde bulundu?2022 İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 112910023Son dakika! Medipol Başakşehir - İttifak Holding Konyaspor maçı ertelendi!Dayanılmaz ağrılarla doktora gitti, kulağından çıkan şeyi gördüğünde gözlerine inanamadı! Makineyle zar zor çıkarıldıİnsani tepkiler veren robot, Tamer Karadağlı'ya benzetildi! Ödül törenindeki tavırları yine gündeme geldi!Altay SK Başkanı Özgür Ekmekçioğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Özgür Ekmekçioğlu Biyografisi2022 Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 109810532Jenosit ne demek, TDK'ya göre Jenosit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Son dakika | Yüz yüze eğitim devam edecek mi? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den açıklama var
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Lerzan Mutlu daha fazla dayanamadı! Demet Akalın'a olan bütün öfkesini kustu! “Sana kaldı herkesi uyarmak!"

Lerzan Mutlu daha fazla dayanamadı! Demet Akalın'a olan bütün öfkesini kustu! “Sana kaldı herkesi uyarmak!"

Demet Akalın'ın Gülşah Saraçoğlu ile ilgili yaptığı açıklamalar sonrası daha fazla sessiz kalamayarak, "Sana kaldı herkesi uyarmak! Sen insanların asla iyiliğini falan istemiyorsun!" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Lerzan Mutlu daha fazla dayanamadı! Demet Akalın'a olan bütün öfkesini kustu! “Sana kaldı herkesi uyarmak!"

Geçtiğimiz günlerde Demet Akalın, arkadaşı Deha Bilimlier ve modacı Gülşah Saraçoğlu’nun yasak aşk iddiaları ile ilgili konuşmuş, “Tarafları uyarmıştım” demişti.

Bunun üzerine Gülşah Saraçoğlu, ünlü sanatçıya dava açacağını söylemişti.

"NE İÇİN DAVA AÇACAK!"

Bir kez daha açıklama yapan Demet Akalın, “Gülşah da bana dava açacakmış. Ne için mahkemeye verileceğim? “Ailesi olan insan biraz daha dikkat etmeli” dedim. Bunun nesi kötü. Yoksa bana dost, her zaman dost. Aleyna’ya laf söylediğim zaman bile insanlar yanlış anlıyor. Ama gerçekten çok ufak yaşı. O kabul etmiyordur ama bir abla olarak onu da uyarıyorum. Biz bu yollardan geçtik” şeklinde konuştu.

Lerzan Mutlu daha fazla dayanamadı! Demet Akalın'a olan bütün öfkesini kustu! Sana kaldı herkesi uyarmak!

"TEK YAPTIĞIN ARA BOZMAK"

 Lerzan Mutlu, Akalın'ın bu sözlerine fena sinirlendirdi. Mutlu, sosyal medya hesabından şu yorumu yaptı;

“Sana kaldı herkesi uyarmak! Sen insanların asla iyiliğini falan istemiyorsun! O anda işine nasıl gelirse! Gündemde nasıl kalırsan o taraftasın! Tek yaptığın insanların arasını bozmak! Ya ben de senin yaptığın gibi dedikodusunu yaptığın insanları uyarırsam etrafında dostun kalmaz! Hayır, böyle konuşuyorsun bilmesem inanacağım. Ulan söylemediğim şeyi söylemiş gibi insanlara söyleyip beni küstürdün. 'İyiyim' diye takılma senin gerçeğini bilene komik oluyor.”

Lerzan Mutlu daha fazla dayanamadı! Demet Akalın'a olan bütün öfkesini kustu! Sana kaldı herkesi uyarmak!

Emine Özfalcı
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT