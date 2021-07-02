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Lerzan Mutlu isyan etmişti! İrem Derici'ye site yönetiminden şok hareket!

Sabah saatlerine kadar yüksek sesle müzik dinleyen ve Lerzan Mutlu olmak üzere bütün site sakinlerini rahatsız eden İrem Derici'nin elektriği kesildi.

Lerzan Mutlu isyan etmişti! İrem Derici'ye site yönetiminden şok hareket!

Nişantaşı’ndaki komşusu İrem Derici yüzünden isyan eden Lerzan Mutlu, Derici'nin gece yarısı başlayıp, sabah 08.00’e kadar evinde son ses müzik açmasından rahatsız olduğunu sosyal medya hesabı üzerinden dile getirmişti.

Instagram’dan peş peşe paylaşım yapan Mutlu, “Güvenlik kapıyı çalıyor, kimse bakmıyor. Uyuyamıyoruz. Daha önce mesajıma cevap vermediği için buradan sesleniyorum” diye yazmıştı.

Lerzan Mutlu isyan etmişti! İrem Derici'ye site yönetiminden şok hareket!

Saat sabah 07.000'ye kadar paylaşımlar yapmaya devam eden Mutlu, Derici'nin WhatsApp'tan atılan mesajlara yanıt vermediğini belirterek, "Yeter" diye haykırmıştı.

Lerzan Mutlu isyan etmişti! İrem Derici'ye site yönetiminden şok hareket!

Tüm komşular bu durumdan rahatsız olması ve müziğin sesinin bir türlü kesilmemesinin soncunda site yönetiminin Derici’nin elektriğini kestiği öğrenildi.

{TITLE_STRIP}Lerzan Mutlu çileden çıktı! Peş peşe paylaşım yaparak İrem Derici'ye isyan etti!

Lerzan Mutlu isyan etmişti! İrem Derici'ye site yönetiminden şok hareket!

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