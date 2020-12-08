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Lerzan Mutlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi?

Magazin gündeminde sık sık polemikleri ile gündem olan Lerzan Mutlu bugün İbo Show programının konuğu oldu. PekiLerzan Mutlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi?

Lerzan Mutlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi?

Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show programının bugünkü konuğu sesi ve güzelliği ile dikkat çeken Lerzan Mutlu oldu. Bunun üzerine izleyiciler Lerzan Mutlu'nun hayatını merak etmeye başladı. Peki Lerzan Mutlu kimdir, nereli, kaç yaşında?  Evli mi?

Lerzan Mutlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi?

LERZAN MUTLU KİMDİR,NERELİ, KAÇ YAŞINDA? EVLİ Mİ?

Lerzan Mutlu, 12 Şubat 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musukisi Devlet Konservatuarı'nı kazanan Mutlu, öğrenimini yarıda bırakarak sahne ve televizyon çalışmalarına başlamıştır.

2001 yılında ilk albümünü ‘' Karabüyü ‘' çıkardı. 2004 yılında ise o döneme damga vuran ‘'Yar Dediğin Arar‘' albümünü piyasaya süren Lerzan Mutlu, daha önce hiç evlenmedi.

Albümleri:

Karabüyü (2001)
Yar Dediğin Arar (2004)
Tam İsabet (2006)
Zirve (2009)

EP’leri:

Aşk Acısı (2018)

Lerzan Mutlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi?

Single’ları:

Kibrit (2011)
Oyuncu (2013)
Kahraman (2014)
Bizde Böyle (2014)

Klipleri:

“Karabüyü”
“Benden Giden Bana Döner”
“Hançer”
“Yar Dediğin Arar”
“Aşk Dediğin Yürek İster”
“Sızım Sızım”
“Bir Numara”
“Kibrit”
“Oyuncu”
“Bir An Bile Düşünmedim”
“Kahraman”
“Beni Benden Alırsan”
“Farzet”
“Bir Alo De”
“Kaç Kadeh Kırıldı”

Lerzan Mutlu'nun rol aldığı diziler ve filmler:

2006 – Kördüğüm (TV Dizisi)
2006 – Felek Ne Demek? (TV Dizisi)
2005 – Asla Unutma (TV Dizisi)
2004 – Cennet Mahallesi (Konuk Oyuncu )(TV Dizisi)
2001 – Tuzu Kurular (TV Dizisi)

Lerzan Mutlu Instagram adresi: lerzanmutlu
 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü
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