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  3. Lerzan Mutlu ve Bircan Bali birbirine girdi! Ağza alınmayacak hakaretler havada uçuştu!

Lerzan Mutlu ve Bircan Bali birbirine girdi! Ağza alınmayacak hakaretler havada uçuştu!

Lerzan Mutlu ve Bircan Bali sosyal medya hesapları üzerinden birbirine girdi. Bircan Bali geçtiğimiz günlerde bazı programları eleştirmiş ve çingene çandırı ifadesini kullanmıştı.

Lerzan Mutlu ve Bircan Bali birbirine girdi! Ağza alınmayacak hakaretler havada uçuştu!

Lerzan Mutlu ve Bircan Bali arasında sular durulmuyor. Uçankuş TV ekranlarında 'Lerzan'la Çok Mutlu' adlı programının sunuculuğunun üstlenen Lerzan Mutlu, Bircan Bali'nin üstü kapalı eleştirileri ardından açtığı ağzını yumdu gözünü.

Lerzan Mutlu ve Bircan Bali birbirine girdi! Ağza alınmayacak hakaretler havada uçuştu!

Sosyal medya hesaplarından birbirlerine gönderme yapan ikiliden Lerzan Mutlu, Bircan Bali'nin evliyken aşk yaşadığı kişiyi hatırlatarak Sinem Yıldız'ın Bali'yi kast ederek yaptığı paylaşımı kendi hesabından paylaştı; "Sen evliyken, kadının evli arkadaşıyla birlikte oldun kadın yine sustu kimseye söylemedi" ifadesiyle gönderme yaptı.

Lerzan Mutlu ve Bircan Bali birbirine girdi! Ağza alınmayacak hakaretler havada uçuştu!

Ardından Bircan Bali Antepli sevgilisi ile bir otelde görüldüğü görüntüleri hatırlatarak paylaşımlarına devam etti.

İkilinin bu çekişmelerinin bir süre daha devam edeceğe benziyor...

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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