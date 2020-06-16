Lerzan Mutlu ve Seren Serengil arasında soğuk savaş

Lerzan Mutlu yaptığı paylaşımlarla magazin gündemine oturdu. Seren Serengil’in geçmişte yaptığı bir itiraftan yola çıkarak paylaşımda bulunan ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu, “Bir arkadaşım göndermiş bugünün bilmecesi diye; başkalarıyla evliyken iki kızını çocuklarını bırakıp başka bir adama kaçan, Türkiye’nin gelmiş geçmiş en büyük ‘kavasakisi’ ve Türkiye’de yemediği evli adam kalmayan, eskinin meşhur uyuşturucu kaçakçısı ve onun zavallı kızı kimdir bilin bakalım?” ifadelerini kullandı.

İŞTE LERZAN MUTLU'NUN O PAYLAŞIMI

Ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu, “Bir arkadaşım göndermiş bugünün bilmecesi diye; başkalarıyla evliyken iki kızını çocuklarını bırakıp başka bir adama kaçan, Türkiye’nin gelmiş geçmiş en büyük ‘kavasakisi’ ve Türkiye’de yemediği evli adam kalmayan, eskinin meşhur uyuşturucu kaçakçısı ve onun zavallı kızı kimdir bilin bakalım?” ifadelerini kullandı.

Bu ifadeler herkesi şoke ederken Mutlu'nun Seren Serengil'e gönderme yaptığı gündeme düştü.

Hemen ardından başka bir paylaşım daha yapan Mutlu, ağır sözlerini sürdürerek şunları yazdı: “Bir video gelecek bekleyin! Sil yalvarırım mesajlarınla birlikte birazcık daha eğlen! Şizofren, mitomannnnn, hayal dünyasında yaşayan zavallı!!! İnsanlara iyilik yapmayın! K.mı öpmen gerekirdi zavallı, cahil, dönek!”

Seren Serengil ise “Hadi” notuyla paylaştığı videonun altına şunları yazdı: "O kadar güzel bir hayatım, dostlarım var ki, burası orman olduğundan kuş sesleri huzur içsel huzur o da ayrı o nedenle kapımın önünden geçen bu sessizliği kıskanan arabaların MOTOR seslerini duymuyorum.”

Daha önce de birbirleriyle sürekli olarak bu tarz göndermelerle gündeme düşen ikilinin Instagram'da eski paylaşımları da tekrar ortaya döküldü.

DÜŞMANLIĞIN ASIL NEDENİ NEYDİ?

Lerzan Mutlu daha önce özel bir televizyon kanalında Oya Aydoğan'la birlikte sunuculuk yapmıştı. Ünlü oyuncu Oya Aydoğan, 8 Mayıs 2016'da aort damarı yırtılması nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve 15 Mayıs 2016 tarihinde yaşamını yitirmişti. Deniz Akkaya ile Seren Serengil birlikte sundukları başka magazin programına Oya Aydoğan'ın arkadaşı Pınar Bent'i çıkarmıştı. Programda Aydoğan’ın ölüm sebebini stres olarak açıklayan Bent, yaşadığı stresin nedeninin sorumlusu olarak ise Lerzan Mutlu’yu göstermişti.

Bu iddialar üzerine 30 bin TL’lik manevi tazminat davası açan Lerzan Mutlu, haksız bulunmuş ve söz konusu yorumlar “düşünce özgürlüğü” kapsamında kaldığı için davayı kaybetmişti.