Lerze ne demek, TDK'ya göre Lerze kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Lerze ne demek? Lerze TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi lerze kelimesi. Peki lerze ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre lerze nedir, lerze kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

LERZE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Lerze kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Lerze kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre lerze kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Titreme, titreyiş



LERZE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Aşklarının düşüncesi artık lerze değil yeis ve meraret veriyordu.

