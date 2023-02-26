Lesedi Kapinga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lesedi Kapinga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lesedi Kapinga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lesedi Kapinga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lesedi Kapinga 25 Mayıs 1995 tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Lesedi Alton Kapinga şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lesedi Kapinga Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lesedi Kapinga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mamelodi Sundowns FC futbol takımında oynamaktadır. Mamelodi Sundowns FC takımına 23 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Lesedi Kapinga'nin Mamelodi Sundowns FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Lesedi Kapinga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lesedi Kapinga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Lesedi Kapinga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lesedi Kapinga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Tshakhuma

4 Temmuz 2018 yılında Black Leopards

23 Temmuz 2020 yılında Sundowns

Lesedi Kapinga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lesedi Kapinga şuan Mamelodi Sundowns FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.