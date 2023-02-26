Lesego Manganyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lesego Manganyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lesego Manganyi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lesego Manganyi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lesego Manganyi 15 Haziran 1987 tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Lesego Samuel Manganyi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lesego Manganyi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Royal AM FC futbol takımında oynamaktadır. Royal AM FC takımına 20 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Lesego Manganyi'nin Royal AM FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lesego Manganyi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lesego Manganyi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lesego Manganyi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lesego Manganyi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Sivutsa Stars

1 Temmuz 2019 yılında Real Kings

20 Ağustos 2021 yılında Royal AM

Lesego Manganyi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lesego Manganyi şuan Royal AM FC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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