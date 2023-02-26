Lesego Sebetlela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lesego Sebetlela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lesego Sebetlela adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lesego Sebetlela Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lesego Sebetlela 1 Haziran 1999 tarihinde Dobsonville, Gauteng şehrinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Lesego Sebetlela şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lesego Sebetlela Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sekhukhune United FC futbol takımında oynamaktadır. Sekhukhune United FC takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lesego Sebetlela'nin Sekhukhune United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lesego Sebetlela Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lesego Sebetlela isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lesego Sebetlela Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lesego Sebetlela futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Temmuz 2022 yılında Sekhukhune

Lesego Sebetlela Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lesego Sebetlela şuan Sekhukhune United FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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