Lesiba Nku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lesiba Nku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lesiba Nku adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lesiba Nku Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lesiba Nku 1 Haziran 1996 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Lesiba William Nku şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lesiba Nku Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lesiba Nku, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Marumo Gallants FC futbol takımında oynamaktadır. Marumo Gallants FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lesiba Nku'nin Marumo Gallants FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lesiba Nku Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lesiba Nku isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Lesiba Nku Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lesiba Nku futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Polokwane City

1 Temmuz 2022 yılında Marumo

Lesiba Nku Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lesiba Nku şuan Marumo Gallants FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.