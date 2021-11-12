Leşker ne demek, TDK'ya göre Leşker kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Leşker ne demek? Leşker TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi leşker kelimesi. Peki leşker ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre leşker nedir, leşker kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

LEŞKER NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Leşker kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Leşker kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre leşker kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Asker

- Ordu



LEŞKER CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Aldı gam leşkeri gönül şehrini.

