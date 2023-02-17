Leslie Bamona Lubelu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leslie Bamona Lubelu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leslie Bamona Lubelu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leslie Bamona Lubelu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leslie Bamona Lubelu 24 Nisan 1993 tarihinde Kinshasa şehrinde doğmuştur. Kongo DC uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leslie Bamona Lubelu Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Leslie Bamona Lubelu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Patro Eisden Maasmechelen futbol takımında oynamaktadır. Patro Eisden Maasmechelen takımına 5 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Leslie Bamona Lubelu'nin Patro Eisden Maasmechelen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Leslie Bamona Lubelu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leslie Bamona Lubelu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Leslie Bamona Lubelu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leslie Bamona Lubelu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Solières

20 Ağu 2017 yılında URSL Visé

1 Temmuz 2019 yılında KSK Heist

5 Ocak 2022 yılında Patro Eisden

Leslie Bamona Lubelu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leslie Bamona Lubelu şuan Patro Eisden Maasmechelen takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

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