Lesotho'nun Başkenti ve Para Birimi Nedir? Lesotho'nun Bayrağı Nasıldır?

Lesotho ya da resmî adı ile Lesotho Krallığı, Afrika kıtasının güneyinde yer alan bir ülkedir. Ülke topraklarının tamamı Güney Afrika Cumhuriyeti toprakları ile çevrilidir. 1868 yılından Birleşik Krallık'tan bağımsızlığın kazanıldığı 1966 yılına kadar Basutoland olarak adlandırılan ve parlamenter monarşi ile yönetilen ülkenin başkenti Maseru'dur.

Lesotho'nun Başkenti?

“Maseru” şehri Lesotho'nun başkentidir.

Lesotho'nun Para Birimi Nedir?

“Lotive Rand” Lesotho'nun para birimidir.

Lesotho'nun Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Lesotho'nun telefon alan kodu : + 266

Lesotho'nun Türkçe Ülke Telaffuzu

Lesotho

Lesotho'nun Türkçe Başkent Telaffuzu

Maseru

Lesotho'nun İngilizce Ülke Telaffuzu

Lesotho

Lesotho'nun İngilizce Başkent Telaffuzu

Maseru

Lesotho'nun Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Sotho dili, İngilizce

Lesotho'nun Bayrağı Nasıldır?