Lesotho'nun Başkenti ve Para Birimi Nedir? Lesotho'nun Bayrağı Nasıldır?
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Lesotho ya da resmî adı ile Lesotho Krallığı, Afrika kıtasının güneyinde yer alan bir ülkedir. Ülke topraklarının tamamı Güney Afrika Cumhuriyeti toprakları ile çevrilidir. 1868 yılından Birleşik Krallık'tan bağımsızlığın kazanıldığı 1966 yılına kadar Basutoland olarak adlandırılan ve parlamenter monarşi ile yönetilen ülkenin başkenti Maseru'dur.
Lesotho'nun Başkenti?
“Maseru” şehri Lesotho'nun başkentidir.
Lesotho'nun Para Birimi Nedir?
“Lotive Rand” Lesotho'nun para birimidir.
Lesotho'nun Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Lesotho'nun telefon alan kodu : + 266
Lesotho'nun Türkçe Ülke Telaffuzu
Lesotho
Lesotho'nun Türkçe Başkent Telaffuzu
Maseru
Lesotho'nun İngilizce Ülke Telaffuzu
Lesotho
Lesotho'nun İngilizce Başkent Telaffuzu
Maseru
Lesotho'nun Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
Sotho dili, İngilizce