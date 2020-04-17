Lesotho'nun Kovid-19'la mücadelesine TİKA'dan tıbbi ekipman desteği

JOHANNESBURG (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kullanılmak üzere Afrika'nın güneyindeki Lesotho'ya tıbbi ekipmanı yardımında bulundu.

Ülkede Kovid-19'la mücadelede büyük sorunlar yaşayan Lesotho yönetimine el dezenfektanı, cerrahi maske ve eldivenden oluşan tıbbi ekipman düzenlenen törenle teslim edildi.

Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, törende yaptığı konuşmada, TİKA'nın Sahra Altı Afrika'da kalkınma yardımları alanında bir marka olduğunu belirterek, "Kovid-19 tehdidi nedeniyle sınırların kapalı olduğu ve temel ihtiyaç malzemelerinin dahi zorlukla temin edilebildiği bu dönemde, Afrika'nın en ücra köşelerine el uzatan TİKA, Türkiye'nin yardımsever karakterinin yansıması oldu." ifadesini kullandı.

TİKA Pretorya Koordinatörü Mehmet Akif Şekerci, AA muhabirine, Türkiye'nin Kovid-19 salgınına karşı sürdürdüğü tıbbi destekler kapsamında Lesotho'da sağlık hizmeti veren hastane ve kuruluşlarla ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere temizlik, hijyen ve tıbbi yardım malzemelerinin temin edildiğini belirtti.

Türkiye'nin, salgının yayılmaya başladığı ilk günden bu yana tüm dünyada baş gösteren virüsün etkilerini en aza indirmeye yönelik çok sayıda tedbiri erkenden hayata geçirdiğine işaret eden Şekerci, ilgili tüm kurumlarıyla kararlı şekilde yürütülen mücadele ve çabalarının sürdüğünü aktardı.

Lesotho Sağlık Bakanlığı Temsilcisi Liteboho Tshola, TİKA'nın verdiği desteklerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu zor zamanlarda nezaket ve cömertliği nedeniyle Türkiye hükümetine teşekkür ederiz." dedi.

Büyükelçi Ülgen'i arayan Lesotho Dışişleri Bakanı Lesego Magothi, TİKA'ya müteşekkir olduğunu ve yardımların artarak devam etmesini dilediğini belirtti.

Kaynak: AA