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Lesotho'nun Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Lesotho'nun Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Lesotho'nun Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri, haritadaki konumu, Müslüman Nüfusunun olup olmadığı merak edilen konular arasında yer almakta ve araştırılmaktadır. Haberimizden Lesotho'nun Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere ulaşabilirsiniz.

Lesotho'nun Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Lesotho'nun Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Lesotho ya da resmî adı ile Lesotho Krallığı, Afrika kıtasının güneyinde yer alan bir ülkedir. Ülke topraklarının tamamı Güney Afrika Cumhuriyeti toprakları ile çevrilidir. 1868 yılından Birleşik Krallık'tan bağımsızlığın kazanıldığı 1966 yılına kadar Basutoland olarak adlandırılan ve parlamenter monarşi ile yönetilen ülkenin başkenti Maseru'dur.

Lesotho'nun Nüfusu Kaç Kişidir?

Lesotho 2074000 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 145. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,00027 olduğu görülmektedir.

Lesotho'nun Müslüman Nüfus sayısı 1000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi < 0,1 olarak rakamlara yansımıştır.

Lesotho'nun Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Lesotho'nun Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Lesotho'nun Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda  Lesotho'nun yüz ölçümü 30534 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Lesotho'nun Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 0  km²    Karasal Alan : 30355 km²

Lesotho'nun Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Lesotho'nun Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Lesotho'nun Haritadaki Yeri / Konumu

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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