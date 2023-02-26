Lesvin Stoffels kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lesvin Stoffels Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lesvin Stoffels adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lesvin Stoffels Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lesvin Stoffels 8 Nisan 1988 tarihinde Eerste River, Western Cape şehrinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Lesvin Johnath Stoffels şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lesvin Stoffels Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lesvin Stoffels, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Royal AM FC futbol takımında oynamaktadır. Royal AM FC takımına 23 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lesvin Stoffels'nin Royal AM FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lesvin Stoffels Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lesvin Stoffels isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lesvin Stoffels Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lesvin Stoffels futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Milano United

1 Temmuz 2016 yılında All Stars

8 Ağustos 2017 yılında Tshakhuma

2 Temmuz 2018 yılında Royal Eagles

1 Temmuz 2019 yılında Real Kings

13 Ekim 2020 yılında Steenberg Utd.

1 Temmuz 2021 yılında P. Callies

21 Ocak 2022 yılında All Stars

23 Temmuz 2022 yılında Royal AM

Lesvin Stoffels Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lesvin Stoffels şuan Royal AM FC takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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