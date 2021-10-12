Letonya teknik direktörü Dainis Kazakevics: "Yenilmeyi hak etmedik!"

A Milli takımımızın Dünya Kupası Elemeleri grup maçında karşı karşıya geldiği ve son dakikada Burak Yılmaz'ın penaltıdan kaydettiği golle 3 puanı aldığı Letonya maçının ardından rakip takım teknik direktörü Dainis Kazakevics açıklamalarda bulundu. Takımının sahadaki oyunundan memnun olduğunu ifade eden deneyimli teknik adam, maçta yenilmeyi hak etmediklerini dile getirdi.

"SKORU KABULLENMEMİZ YENİLMEMİZE NEDEN OLDU"

Dainis Kazakevics, "Takımımın oyunundan memnundum. Çok iyi bir oyun çıkardık. Yenilmeyi hak etmedik. Türk takımı bizden daha tecrübeli. 1-1'den sonra skoru kabullenmiş olmamız yenilmemize neden oldu. Sonuç değişmeyecek. Biz yenildik. Türkiye kazandı" şeklinde konuştu.

Letonya 1 - 2 Türkiye | MAÇ SONUCU