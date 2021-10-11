2022 Dünya Kupası Elemeleri grup mücadeleleri ile devam ediyor. Milli takımımız ise Letonya deplasmanına çıkarak galibiyet almayı ve gruptaki şansını devam ettirmeyi hedefliyor. Bu önemli müsabakayı izlemek isteyen sporseverler ise internet arama motorlarında Letonya - Türkiye Dünya Kupası Elemeleri maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. Cevaplar haberimizde...

LETONYA - TÜRKİYE DÜNYA KUPASI ELEMELERİ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Letonya - Türkiye Dünya Kupası Elemeleri maçı 11 Ekim 2021 Salı bugün oynanacak. Karşılaşma saat 21.45'de başlayacak. Bu heyecan dolu karşılaşma Riga'da, Daugava Stadyumu'nda oynanacak.

LETONYA - TÜRKİYE DÜNYA KUPASI ELEMELERİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Letonya - Türkiye Dünya Kupası Elemeleri maçı TRT 1 ve CBC Sports kanallarından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

CBC Sport, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.