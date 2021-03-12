Letonya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Letonya'nın Bayrağı Nasıldır?
Letonya'nın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Letonya'nın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Letonya hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.
Letonya ya da resmî adıyla Letonya Cumhuriyeti, Kuzey Avrupa'da yer alan bir ülkedir. Kara sınırlarını kuzeyde Estonya, güneyde Litvanya; doğuda ise Rusya ve Belarus ile paylaşmaktadır. Aynı zamanda Letonya, İsveç ile denizden sınırdaştır.
Letonya'nın Başkenti?
“Riga” şehri Letonya'nın başkentidir.
Letonya'nın Para Birimi Nedir?
“Euro”Letonya'nın para birimidir.
Letonya'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Letonya'nın telefon alan kodu : + 371
Letonya'nın Türkçe Ülke Telaffuzu
Letonya
Letonya'nın Türkçe Başkent Telaffuzu
Riga
Letonya'nın İngilizce Ülke Telaffuzu
Latvia
Letonya'nın İngilizce Başkent Telaffuzu
Riga
Letonya'nın Başkent Ülke İçi Telaffuzu
Rīga
Letonya'nın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
Latvija
Letonya'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
Letonca