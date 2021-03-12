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Letonya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Letonya'nın Bayrağı Nasıldır?

Letonya'nın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Letonya'nın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Letonya hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

Letonya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Letonya'nın Bayrağı Nasıldır?

Letonya ya da resmî adıyla Letonya Cumhuriyeti, Kuzey Avrupa'da yer alan bir ülkedir. Kara sınırlarını kuzeyde Estonya, güneyde Litvanya; doğuda ise Rusya ve Belarus ile paylaşmaktadır. Aynı zamanda Letonya, İsveç ile denizden sınırdaştır.

Letonya'nın Başkenti?

“Riga” şehri Letonya'nın başkentidir.

Letonya'nın Para Birimi Nedir?

EuroLetonya'nın para birimidir.

Letonya'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Letonya'nın telefon alan kodu : + 371

Letonya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Letonya'nın Bayrağı Nasıldır?

Letonya'nın Türkçe Ülke Telaffuzu

Letonya

Letonya'nın Türkçe Başkent Telaffuzu

Riga

Letonya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Letonya'nın Bayrağı Nasıldır?

Letonya'nın İngilizce Ülke Telaffuzu

Latvia

Letonya'nın İngilizce Başkent Telaffuzu

Riga

Letonya'nın Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Rīga

Letonya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Letonya'nın Bayrağı Nasıldır?

Letonya'nın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Latvija

Letonya'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Letonca

Letonya'nın Bayrağı Nasıldır?

Letonya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Letonya'nın Bayrağı Nasıldır?

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