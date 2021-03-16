Letonya'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Letonya'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Letonya ya da resmî adıyla Letonya Cumhuriyeti, Kuzey Avrupa'da yer alan bir ülkedir. Kara sınırlarını kuzeyde Estonya, güneyde Litvanya; doğuda ise Rusya ve Belarus ile paylaşmaktadır. Aynı zamanda Letonya, İsveç ile denizden sınırdaştır.

Letonya'nın Nüfusu Kaç Kişidir?

Letonya 2013400 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 148. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,00026 olduğu görülmektedir.

Letonya'nın Müslüman Nüfus sayısı 2000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi < 0,1 olarak rakamlara yansımıştır.

Letonya'nın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Letonya'nın yüz ölçümü 64671 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Letonya'nın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 2340 km² Karasal Alan : 62249 km²

Letonya'nın Haritadaki Yeri / Konumu