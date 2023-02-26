Letsie Koapeng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Letsie Koapeng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Letsie Koapeng adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Letsie Koapeng Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Letsie Koapeng 12 Ocak 1992 tarihinde Soweto, Gauteng şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Letsie Koapeng Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Letsie Koapeng, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Marumo Gallants FC futbol takımında oynamaktadır. Marumo Gallants FC takımına 15 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Letsie Koapeng'nin Marumo Gallants FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Letsie Koapeng Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Letsie Koapeng isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Letsie Koapeng Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Letsie Koapeng futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Bidvest Wits FC

1 Ağustos 2011 yılında Bay United

31 Aralık 2011 yılında Bidvest Wits FC

20 Ağustos 2013 yılında Bloem. Celtic

8 Ocak 2014 yılında Bidvest Wits FC

9 Ocak 2014 yılında Chippa United

30 Haziran 2014 yılında Bidvest Wits FC

1 Temmuz 2014 yılında Kulüpsüz

8 Eylül 2014 yılında Orlando Pirates

10 Temmuz 2015 yılında Royal Eagles

26 Ekim 2015 yılında Orlando Pirates

7 Eylül 2016 yılında Stellenbosch FC

31 Ocak 2017 yılında Cape Town City

5 Ocak 2018 yılında Platinum Stars

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2021 yılında Jomo Cosmos

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

15 Eylül 2021 yılında Marumo

Letsie Koapeng Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Letsie Koapeng şuan Marumo Gallants FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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