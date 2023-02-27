Leutrim Rexhepi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leutrim Rexhepi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leutrim Rexhepi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leutrim Rexhepi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leutrim Rexhepi 16 Nisan 1994 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leutrim Rexhepi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Leutrim Rexhepi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Ferizaj futbol takımında oynamaktadır. KF Ferizaj takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Leutrim Rexhepi'nin KF Ferizaj ile sözleşmesi 1 Temmuz 2024 tarihinde bitmektedir.

Leutrim Rexhepi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leutrim Rexhepi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leutrim Rexhepi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leutrim Rexhepi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında FC Drita

23 Ocak 2020 yılında KF Vitia

28 Temmuz 2020 yılında FC Drita

1 Temmuz 2022 yılında KF Ferizaj

Leutrim Rexhepi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leutrim Rexhepi şuan KF Ferizaj takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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