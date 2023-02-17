Levan Eloshvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Levan Eloshvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Levan Eloshvili kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Levan Eloshvili ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Levan Eloshvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Levan Eloshvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Levan Eloshvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Levan Eloshvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Levan Eloshvili 21 Ekim 1997 tarihinde Tiflis şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ლევან ელოშვილი şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Levan Eloshvili Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EK24 yapmaktadır. Levan Eloshvili, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grazer AK 1902 futbol takımında oynamaktadır. Grazer AK 1902 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Levan Eloshvili'nin Grazer AK 1902 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Levan Eloshviliboyu ve yaşı kaç

Levan Eloshvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Levan Eloshvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Levan Eloshvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Levan Eloshvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Mayıs 2013 yılında Ankerbrot Alt.

2 Nisan 2014 yılında KSV IV

1 Temmuz 2014 yılında Rapid/KSV III

1 Temmuz 2016 yılında Kapfenberg II

1 Temmuz 2017 yılında SV Kapfenberg

1 Temmuz 2022 yılında Grazer AK 1902

Levan Eloshvili kimdir

Levan Eloshvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Levan Eloshvili şuan Grazer AK 1902 takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Levan Eloshvili Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Gürcistan U21 takımında 11 numaralı formasıyla 8 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Levan Eloshvili nereli

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