Levan Gegetchkori kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Levan Gegetchkori Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Levan Gegetchkori adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Levan Gegetchkori Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Levan Gegetchkori 5 Haziran 1994 tarihinde Martvili şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ლევან გეგეჭკორი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Levan Gegetchkori Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Levan Gegetchkori, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Torpedo Kutaisi futbol takımında oynamaktadır. Torpedo Kutaisi takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Levan Gegetchkori'nin Torpedo Kutaisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Levan Gegetchkori Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Levan Gegetchkori isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Levan Gegetchkori Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Levan Gegetchkori futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Merani Martvili

1 Temmuz 2015 yılında Shukura

1 Temmuz 2016 yılında Dinamo Batumi

16 Şubat 2017 yılında Chikhura

1 Temmuz 2017 yılında Dinamo Tbilisi

1 Ocak 2018 yılında Rustavi

1 Temmuz 2018 yılında Torpedo Kutaisi

1 Temmuz 2019 yılında Dinamo Batumi

1 Temmuz 2022 yılında Torpedo Kutaisi

Levan Gegetchkori Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Levan Gegetchkori şuan Torpedo Kutaisi takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Levan Gegetchkori Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan takımında 18 numaralı formasıyla 13 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Gürcistan U21 takımında 5 numaralı formasıyla 7 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Gürcistan U19 takımında 5 numaralı formasıyla 12 Nisan 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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