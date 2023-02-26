Levan Gogenia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Levan Gogenia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Levan Gogenia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Levan Gogenia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Levan Gogenia 18 Nisan 1991 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ლევან გოგენია şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Levan Gogenia Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kolkheti Khobi futbol takımında oynamaktadır. Kolkheti Khobi takımına - tarihinde katılmıştır. Levan Gogenia'nin Kolkheti Khobi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Levan Gogenia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Levan Gogenia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Levan Gogenia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Levan Gogenia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Levan Gogenia şuan Kolkheti Khobi takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

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