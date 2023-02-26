Levan Grdzelidze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Levan Grdzelidze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Levan Grdzelidze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Levan Grdzelidze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Levan Grdzelidze 18 Ağustos 2000 tarihinde Tiflis şehrinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ლევან გრძელიძე şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Levan Grdzelidze Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Levan Zukhbaia yapmaktadır. Levan Grdzelidze, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Telavi futbol takımında oynamaktadır. FC Telavi takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Levan Grdzelidze'nin FC Telavi ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Levan Grdzelidze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Levan Grdzelidze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Levan Grdzelidze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Levan Grdzelidze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ocak 2019 yılında Dep. Aragón

18 Temmuz 2020 yılında FC Samtredia

1 Ocak 2021 yılında Dinamo II

17 Ekim 2021 yılında Samgurali

1 Ocak 2022 yılında FC Samtredia

5 Temmuz 2022 yılında FC Telavi

Levan Grdzelidze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Levan Grdzelidze şuan FC Telavi takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Levan Grdzelidze Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan U17 takımında 11 numaralı formasıyla 28 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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