Levan Grdzelidze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Levan Grdzelidze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Levan Grdzelidze kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Levan Grdzelidze ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Levan Grdzelidze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Levan Grdzelidze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Levan Grdzelidze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Levan Grdzelidze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Levan Grdzelidze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Levan Grdzelidze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Levan Grdzelidze 18 Ağustos 2000 tarihinde Tiflis şehrinde doğmuştur.  Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ლევან გრძელიძე şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Levan Grdzelidze Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Levan Zukhbaia yapmaktadır. Levan Grdzelidze, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Telavi futbol takımında oynamaktadır. FC Telavi takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Levan Grdzelidze'nin FC Telavi ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Levan Grdzelidze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Levan Grdzelidze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Levan Grdzelidze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Levan Grdzelidze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ocak 2019 yılında Dep. Aragón

18 Temmuz 2020 yılında FC Samtredia

1 Ocak 2021 yılında Dinamo II

17 Ekim 2021 yılında Samgurali

1 Ocak 2022 yılında FC Samtredia

5 Temmuz 2022 yılında FC Telavi

Levan Grdzelidze kimdir

Levan Grdzelidze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Levan Grdzelidze şuan FC Telavi takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Levan Grdzelidze Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Gürcistan U17 takımında 11 numaralı formasıyla 28 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Levan Grdzelidze nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Otar Aptsiauri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Otar Aptsiauri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Otar Aptsiauri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Otar Aptsiauri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jako Kariste kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jako Kariste Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jako Kariste kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jako Kariste Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nika Sikharulashvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nika Sikharulashvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nika Sikharulashvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nika Sikharulashvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hans Kristjan Hansberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hans Kristjan Hansberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hans Kristjan Hansberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hans Kristjan Hansberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Son dakika | AFAD duyurdu: Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.5 artçı deprem
Son dakika | AFAD duyurdu: Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.5 artçı deprem
Narter isminin anlamı nedir, Narter ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Narter isminin anlamı nedir, Narter ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Miyese isminin anlamı nedir, Miyese ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Miyese isminin anlamı nedir, Miyese ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yarlık isminin anlamı nedir, Yarlık ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yarlık isminin anlamı nedir, Yarlık ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi