Levan Jordania kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Levan Jordania Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Levan Jordania adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Levan Jordania Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Levan Jordania 1 Ocak 1997 tarihinde Tiflis şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Gürcistan,Hollanda uyrukludur.Gerçek adı da ლევან ჟორდანია şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Levan Jordania Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Perfect Element BV yapmaktadır. Levan Jordania, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Gagra futbol takımında oynamaktadır. FC Gagra takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Levan Jordania'nin FC Gagra ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Levan Jordania Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Levan Jordania isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Levan Jordania Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Levan Jordania futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Vitesse U19

1 Temmuz 2014 yılında Achilles U19

1 Temmuz 2015 yılında Achilles U21

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

1 Ağustos 2018 yılında FC Eindhoven

2 Ocak 2019 yılında FC Den Bosch

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

15 Ocak 2020 yılında FC Locomotive

8 Şubat 2021 yılında Young Violets

1 Temmuz 2022 yılında Sioni Bolnisi

1 Ocak 2023 yılında FC Gagra

Levan Jordania Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Levan Jordania şuan FC Gagra takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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FC Olimpik Tbilisi, Vitesse (2011-2014), Achilles '29 (2014-2015)

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