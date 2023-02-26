Levan Kakubava kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Levan Kakubava Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Levan Kakubava kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Levan Kakubava ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Levan Kakubava kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Levan Kakubava Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Levan Kakubava kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Levan Kakubava Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Levan Kakubava adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Levan Kakubava Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Levan Kakubava 15 Ekim 1990 tarihinde Zugdidi şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ლევან კაკუბავა şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Levan Kakubava Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Levan Kakubava, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Gagra futbol takımında oynamaktadır. FC Gagra takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Levan Kakubava'nin FC Gagra ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Levan Kakubava Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Levan Kakubava isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Levan Kakubava Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Levan Kakubava futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Dinamo Tbilisi

1 Ocak 2013 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2013 yılında Metalurgi R.

9 Ocak 2014 yılında Tskhinvali

1 Temmuz 2014 yılında Omonia Lefkoşa

10 Eylül 2014 yılında FC Samtredia

1 Temmuz 2015 yılında Tskhinvali

1 Temmuz 2016 yılında Chikhura

11 Ocak 2019 yılında Saburtalo

1 Ocak 2023 yılında FC Gagra

Levan Kakubava kimdir

Levan Kakubava Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Levan Kakubava şuan FC Gagra takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Levan Kakubava Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Gürcistan takımında 16 numaralı formasıyla 17 Kasım 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Gürcistan U21 takımında 18 numaralı formasıyla 5 Eylül 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

Gürcistan U19 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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Levan Kakubava nereli

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