Levan Khmaladze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Levan Khmaladze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Levan Khmaladze kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Levan Khmaladze ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Levan Khmaladze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Levan Khmaladze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Levan Khmaladze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Levan Khmaladze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Levan Khmaladze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Levan Khmaladze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Levan Khmaladze 6 Nisan 1985 tarihinde Tiflis şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ლევან ხმალაძე şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Levan Khmaladze Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Levan Khmaladze, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Samtredia futbol takımında oynamaktadır. FC Samtredia takımına 27 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Levan Khmaladze'nin FC Samtredia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Levan Khmaladze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Levan Khmaladze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Levan Khmaladze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Levan Khmaladze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında Dinamo Tbilisi

1 Temmuz 2005 yılında Sioni Bolnisi

30 Haziran 2006 yılında Dinamo Tbilisi

1 Ocak 2010 yılında Hapoel Haifa

1 Temmuz 2010 yılında Dinamo Tbilisi

1 Ocak 2014 yılında Kulüpsüz

10 Şubat 2014 yılında Chikhura

1 Temmuz 2014 yılında Othellos Athien

1 Temmuz 2015 yılında Pafos FC

1 Temmuz 2017 yılında THOI Lakatamias

9 Ocak 2018 yılında Sioni Bolnisi

14 Şubat 2020 yılında Shukura

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

27 Nisan 2022 yılında FC Samtredia

Levan Khmaladze kimdir

Levan Khmaladze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Levan Khmaladze şuan FC Samtredia takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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Levan Khmaladze nereli

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