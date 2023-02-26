Levan Kurashvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Levan Kurashvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Levan Kurashvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Levan Kurashvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Levan Kurashvili 9 Kasım 1995 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ლევან ყურაშვილი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Levan Kurashvili Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Spaeri Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. FC Spaeri Tbilisi takımına - tarihinde katılmıştır. Levan Kurashvili'nin FC Spaeri Tbilisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Levan Kurashvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Levan Kurashvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Levan Kurashvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Levan Kurashvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Levan Kurashvili şuan FC Spaeri Tbilisi takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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