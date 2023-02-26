Levan Kurdadze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Levan Kurdadze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Levan Kurdadze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Levan Kurdadze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Levan Kurdadze 3 Eylül 1990 tarihinde Tiflis şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ლევან ქურდაძე şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Levan Kurdadze Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Levan Kurdadze, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shukura Kobuleti futbol takımında oynamaktadır. Shukura Kobuleti takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Levan Kurdadze'nin Shukura Kobuleti ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Levan Kurdadze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Levan Kurdadze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Levan Kurdadze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Levan Kurdadze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2014 yılında Guria

5 Ağustos 2014 yılında FK Zugdidi

1 Şubat 2015 yılında Mertskhali

1 Temmuz 2015 yılında Guria

20 Ocak 2016 yılında FC Gagra

1 Temmuz 2017 yılında FC Locomotive

8 Ocak 2019 yılında Tskhinvali

1 Ağustos 2019 yılında FC Dila

1 Ocak 2020 yılında Samgurali

1 Ocak 2023 yılında Shukura

Levan Kurdadze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Levan Kurdadze şuan Shukura Kobuleti takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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