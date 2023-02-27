Levan Macharashvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Levan Macharashvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Levan Macharashvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Levan Macharashvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Levan Macharashvili 24 Mart 1997 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ლევან მაჭარაშვილი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Levan Macharashvili Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini H.O.L.M. Football Family yapmaktadır. Levan Macharashvili, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Suduva Marijampole futbol takımında oynamaktadır. FK Suduva Marijampole takımına 7 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Levan Macharashvili'nin FK Suduva Marijampole ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Levan Macharashvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Levan Macharashvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Levan Macharashvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Levan Macharashvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

16 Şubat 2017 yılında Stumbras

23 Ağustos 2019 yılında Lori Vanadzor

12 Ocak 2020 yılında Saburtalo

15 Şubat 2021 yılında Hegelmann

7 Ocak 2022 yılında Suduva

Levan Macharashvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Levan Macharashvili şuan FK Suduva Marijampole takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Levan Macharashvili Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan U21 takımında 24 numaralı formasıyla 22 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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