Levan Nonikashvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Levan Nonikashvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Levan Nonikashvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Levan Nonikashvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Levan Nonikashvili 5 Nisan 1995 tarihinde Gori şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ლევან ნონიკაშვილი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Levan Nonikashvili Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KHALENA SPORT yapmaktadır. Levan Nonikashvili, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Saburtalo futbol takımında oynamaktadır. FC Saburtalo takımına 5 Haziran 2020 tarihinde katılmıştır. Levan Nonikashvili'nin FC Saburtalo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Levan Nonikashvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Levan Nonikashvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Levan Nonikashvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Levan Nonikashvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Chikhura

5 Haziran 2020 yılında Saburtalo

Levan Nonikashvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Levan Nonikashvili şuan FC Saburtalo takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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