Levan Papava kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Levan Papava Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Levan Papava adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Levan Papava Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Levan Papava 2 Kasım 1993 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ლევან პაპავა şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Levan Papava Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Gareji futbol takımında oynamaktadır. FC Gareji takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Levan Papava'nin FC Gareji ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Levan Papava Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Levan Papava isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Levan Papava Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Levan Papava futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında FC Algeti

1 Temmuz 2015 yılında FC Gagra

1 Ocak 2019 yılında Guria

1 Ocak 2020 yılında Spaeri

1 Ocak 2023 yılında FC Gareji

Levan Papava Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Levan Papava şuan FC Gareji takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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